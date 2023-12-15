English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

باب المندب: الحوثي يؤكد مهاجمة سفينتين بالصواريخ ويتوعد بالمزيد

i24NEWS
دقيقة 1
هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر
ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFPهجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن "جماعة الجوثي شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3"،

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن "جماعة الجوثي شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3".

Video poster

 وتابع"تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، وأضاف: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".

Video poster

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، أنها تلقت تقريراً عن إخماد حريق نجم عن انفجار، وكان قد شب الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلاً بحرياً عن جنوب غربي المخا باليمن، اليوم الجمعة، مضيفةً أن "التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان حالياً".

Video poster

وأفادت وكالة السلامة البحرية البريطانية UKMTO أن سفينة تعرضت لـ "جسم مجهول"، ما أدى إلى نشوب حريق، دون وقوع أي إصابات. وبحسب شركة الاستخبارات أمبري، فهي سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا، مملوكة لشركة Hapag-Lloyd AG الألمانية.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه "وقع هجوم على إحدى سفننا"، مضيفاً أنها كانت في طريقها إلى سنغافورة من ميناء بيريوس اليوناني. ولم تقع إصابات وواصلت السفينة طريقها إلى وجهتها. وقال أمبري إن هاباغ لويد لديها مكاتب في موانئ أشدود وحيفا وتل أبيب الإسرائيلية.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق