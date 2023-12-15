باب المندب: الحوثي يؤكد مهاجمة سفينتين بالصواريخ ويتوعد بالمزيد

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن "جماعة الجوثي شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3"،

أكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، أن "جماعة الجوثي شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3".

وتابع"تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، وأضاف: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في وقت سابق، أنها تلقت تقريراً عن إخماد حريق نجم عن انفجار، وكان قد شب الحريق على متن سفينة تبعد 30 ميلاً بحرياً عن جنوب غربي المخا باليمن، اليوم الجمعة، مضيفةً أن "التقرير يفيد بأن الطاقم والسفينة بأمان حالياً".

وأفادت وكالة السلامة البحرية البريطانية UKMTO أن سفينة تعرضت لـ "جسم مجهول"، ما أدى إلى نشوب حريق، دون وقوع أي إصابات. وبحسب شركة الاستخبارات أمبري، فهي سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا، مملوكة لشركة Hapag-Lloyd AG الألمانية.

وأكد متحدث باسم الشركة أنه "وقع هجوم على إحدى سفننا"، مضيفاً أنها كانت في طريقها إلى سنغافورة من ميناء بيريوس اليوناني. ولم تقع إصابات وواصلت السفينة طريقها إلى وجهتها. وقال أمبري إن هاباغ لويد لديها مكاتب في موانئ أشدود وحيفا وتل أبيب الإسرائيلية.