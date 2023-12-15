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عباس يؤكد لسوليفان أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول بفصله"

i24NEWS
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رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس، فرنسا.
Ludovic Marin/Pool via APرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في باريس، فرنسا.

قال عباس في بيان بعد اللقاء إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن قطاع غزة "جزء لا يتجزأ" من الدولة الفلسطينية، رافضا أي مخططات إسرائيلية محتملة لفصله، وذلك خلال استقباله في رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان.

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وقال عباس في بيان بعد اللقاء إن "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه".

وأكد عباس في بيان صدر بعد لقائه مع جيك سوليفان، مسؤول الأمن القومي بالبيت الأبيض، على أنه “تأكيدا على أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، أكد الرئيس مجددا أن أي محاولة لفصل أو عزل أي جزء منها أمر غير مقبول”.

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وفي السياق قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، صباح اليوم الجمعة، في مؤتمر صحافي عقده في تل أبيب، إن الأميركيين والإسرائيليين متفقون على أن الحرب ضد حماس ستستمر أشهراً، وستكون على مراحل. وقال مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أجرى خلال زيارته لإسرائيل محادثات مفيدة للغاية حول الانتقال من القتال العنيف إلى المرحلة التالية من الحرب في غزة.

وبحسب المستشار فإن الحرب ستنتقل إلى مرحلة تركز على الإجراءات المضادة التي تتخذها قيادة حماس، وعلى العمليات القائمة على معلومات استخباراتية. ولم يقدم سوليفان تفاصيل حول الجدول الزمني، لكنه أشار إلى أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت وأعضاء مجلس الوزراء الحربي حول الجدول الزمني والشروط.

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