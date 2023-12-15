إسرائيل توافق على فتح معبر كرم أبو سالم لمرور أول شحنة من المساعدات إلى غزة

شدد مجلس الوزراء الإسرائيلي على أن تخفيف الإجراءات مؤقت وينطبق فقط على المساعدات الإنسانية المصرية المتجهة إلى غزة.

أفاد مكمتبرئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل وافقت على تغيير مؤقت في مسار إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من أجل تسهيل اتفاقاتها على النحو المنصوص عليه في اتفاق الرهائن الأصلي مع حماس"،وكجزء من صفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وافقت إسرائيل على السماح بنقل حمولة 200 شاحنة يوميا من المواد الغذائية وغيرها من المساعدات من مصر إلى غزة"

Abed Rahim Khatib/Flash90 شاحنات تحمل الوقود تدخل معبر كرم أبو سالم على حدود غزة الإسرائيلية، جنوب إسرائيل، في 8 أغسطس، 2022.

ومع ذلك، فإن معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة لا يمكنه استيعاب سوى نصف هذه القدرة في ظل الضوابط الأمنية الإسرائيلية الحالية.

وأدى ذلك إلى حدوث مشاكل في الازدحام حيث اضطرت الشاحنات إلى العودة في رفح بعد تفريغ حمولة 100 مركبة من الإمدادات.ولحل المأزق مع الاستمرار في احترام الاتفاقية، ستسمح إسرائيل الآن للشاحنات بتفريغ البضائع لفترة وجيزة عند معبر كيرم شالوم على جانب غزة.

Crossings Authority, Israel Ministry of Defense معبر كرم أبو سالم على الحدود بين إسرائيل وغزة، 8 أغسطس، 2022.

وشدد مجلس الوزراء الإسرائيلي على أن تخفيف الإجراءات مؤقت وينطبق فقط على المساعدات الإنسانية المصرية المتجهة إلى غزة.

بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الولايات المتحدة بتمويل تحسين قدرات معبر رفح قريبًا، مما يسمح لجميع المساعدات باستئناف المرور عبره تحت الإشراف الإسرائيلي.