شركة "مايرسك" للنقل البحري تعلن تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب

في أعقاب الحادث الذي استهدف (سفينة) مايرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

أعلنت شركة "مايرسك" الدنماركية العملاقة للنقل البحري، اليوم الجمعة، تعليق مرور سفنها عبر مضيق باب المندب غداة تعرّض إحداها الى "حادث" في البحر الأحمر، في ظل هجمات ينفذها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "في أعقاب الحادث الذي استهدف (سفينة) مايرسك جبل طارق والهجوم الجديد ضد حاملة حاويات اليوم، طلبنا من كل سفن مايرسك في المنطقة التي يتوجب عليها عبور مضيق باب المندب، تعليق إبحارها حتى إشعار آخر".

وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن قد أكد في وقت سابق من، اليوم الجمعة، أن "جماعة الجوثي شنت هجمات بالصواريخ على سفينتين "إم.إس.سي ألانيا" و"إم.إس.سي بلاتيوم 3". وتابع"تم استهداف السفينتين المتجهتين إلى الإسرائيلي بصاروخين بحريين مناسبين.. عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية"، وأضاف: "نطمئن كافة السفن المتجهة إلى كافة المواني حول العالم عدا المواني الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر".