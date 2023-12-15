الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب جزئيا اعتبارا من 8 يناير الوشيك بعد تعليقها في أكتوبر

قالت "لوفتهانزا" إن "شركات الطيران التابعة لها ستقدم في البداية 20 رحلة أسبوعية من وإلى تل أبيب، أي حوالي 30 بالمئة من الجداول الزمنية العادية"

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف بعض رحلاتها إلى تل أبيب اعتبارا من الثامن من كانون الثاني/يناير الوشيك، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقف الخدمات بسبب مخاوف أمنية في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

وقالت "لوفتهانزا" إن "شركات الطيران التابعة لها ستقدم في البداية 20 رحلة أسبوعية من وإلى تل أبيب، أي حوالي 30 بالمئة من الجداول الزمنية العادية"، وتابعت"وستشمل الخدمة اتصالات من مركزي لوفتهانزا في فرانكفورت وميونيخ، إلى جانب المسارات التي تديرها الخطوط الجوية النمساوية والسويسرية"

وكانت شركة الطيران الألمانية، قد أوقفت رحلاتها إلى تل أبيب لأول مرة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، مع تصاعد العنف في جميع أنحاء إسرائيل. كما قامت العديد من شركات الطيران الدولية بإلغاء رحلاتها مؤقتًا، لكنها بدأت تكثف نشاطها تدريجيًا.

كما أوقفت "لوفتهانزا" رحلاتها إلى بيروت لأكثر من شهر خلال تداعيات أزمة أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. كما استؤنفت الخدمة الكاملة إلى لبنان، اليوم الجمعة، عبر الشركات التابعة للمجموعة.

وأشار المسؤولون إلى أن جداول الرحلات إلى إسرائيل لا تزال عرضة للتغيير وسط مناخ إقليمي لا يمكن التنبؤ به.

ولكن بعد العمل مع السلطات، تشعر الشركة الآن أن الاحتياطات الأمنية الكافية تسمح بإعادة تشغيل خدمات تل أبيب جزئيًا.