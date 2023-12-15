الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة رهائن عن طريق الخطأ في غزة: "حدث مأساوي نتحمل مسؤوليته"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هاغاري، في كلمته ،مساء اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش قتلت ثلاثة مختطفين بنيران صديقة بعد هربهم في غزة عن طريق الخطأ"

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، في كلمته ،مساء اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش قتلت ثلاثة مختطفين بنيران صديقة بعد هربهم في غزة عن طريق الخطأ"، عائلة أحد المختطفين طلبت عدم نشر اسمه، أما المختطفين الآخرين اللذين قتلا في الحادث هما يوتام حاييم وسامر الطلالقة.

وقال دانيال هاغاري "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأسوي"وأضاف"خلال عمليات التمشيط وفحص منطقة الحدث ظهرت الشكوك بشأن هوية القتلى. أخذت الجثامين للفحص في إسرائيل وبعد ذلك تبين أن الحديث يدور عم ثلاثة مختطفين إسرائيليين".

27a copyright law Israel سامر الطلالقة

اختطف يوتام حاييم خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر من بلدة"كفار غزة" بينما اختطف سامر الطلالقة من بلدة نير عام.