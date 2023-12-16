تقرير: إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي

وأضافت الوكالة: "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

أعلنت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية في إيران، عن إعدام " رجلا متهما بالتجسس لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، الموساد"، اليوم السبت في إقليم سستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد.

وأضافت الوكالة: "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

وتم إعدام الشخص الذي لم يذكر اسمه في سجن زاهدان في وقت سابق من هذا الصباح.

وكثيراً ما تزعم طهران أنها تحبط عمليات الموساد في البلاد، لكن صحة هذه الادعاءات غير واضحة.