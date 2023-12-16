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وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما

i24NEWS
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أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
YASSER AL-ZAYYAT / AFPأمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

وفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما

نعى الديوان الأميري الكويتي، السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال الديوان الأميري في بيان: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

Yasser Al-Zayyat/AFP
Yasser Al-Zayyat/AFPصورة مصنوعة من طائرات بدون طيار على شكل أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح تحلق قبالة سواحل مدينة الكويت في 16 فبراير 2023.

ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر بسبب وعكة صحية طارئة.

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