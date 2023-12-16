من هو ولي عهد الكويت.. الشيخ مشعل الأحمد الصباح ؟

ولد ولى عهد الكويت عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام

من المقرر أن يتولى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولى العهد إمارة البلاد، بعد أن أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل علي إثرها للمستشفى، فمن هو أمير الكويت الجديد؟

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي تولى ولاية العهد في عام 2020 وذلك بقرار من الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومبايعة مجلس الأمة، منذ تلك اللحظة و يقوم الصباح بمهام ولي العهد و الذي من المقرر أن يتولى إمارة بلاده.

ولد ولى عهد الكويت عام 1940م، وهو الابن السابع لأمير الكويت السابق الشيخ أحمد الجابر الصباح، وأخ لثلاثة حكام وهم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وتلقى تعليمه في مدرسة المباركية، والتي تعد أول مدرسة نظامية في الكويت.

والتحق بعدها بكلية "هندون" في المملكة المتحدة البريطانية لدراسة علوم الشرطة، وتخرج منها عام 1960م، حسبما أورد ديوان ولى العهد الكويتي، وبعد تخرجه من كلية شرطة هندون عام 1960م، التحق بالعمل في وزارة الداخلية الكويتية، وتدرج في المناصب حتى أصبح في عام 1967م رئيساً للمباحث العامة آنذاك.

وأثمرت مجهوداته في وزارة الداخلية الكويتية إلى تحويل المباحث العامة الي" جهاز أمن الدولة "، فيما تعين بموجب المرسوم رقم (12/ 2004) الصادر في 13 أبريل 2004م نائباً لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

وتولى أمير الكويت مناصب: الرئيس الفخري لجمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية خلال الفترة، ورئيساً لديوانية شعراء النبط، وأحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.