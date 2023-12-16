مصر : الدفاعات الجوية تُسقط جسماً طائراً قبالة مدينة دهب

وأعلن المتحدث العسكري المصري في بيان أنه "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب

أعلنت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت عن سقوط جسم طائر قبالة سواحل مدينة دهب المطلة على خليج العقبة بالبحر الأحمر، وقالت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن شهود عيان قولهم إن "الجسم الطائر سقط على بعد نحو كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب".

ونقلت القناة عن مصادر رفيعة المستوى أن الدفاعات الجوية المصرية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري. وبحسب المصدر نفسه، انتقلت فرق التحقيق المصرية إلى موقع سقوط الجسم الطائر.

وواجهت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي حادثين في مناطق بجنوب سيناء المصرية. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية حينها إن "التحقيقات في الحادثين اللذين وقعا في طابا ونويبع بجنوب سيناء توصلت إلى أنهما ناجمان عن سقوط طائرتين مسيّرتين كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال".

وأعلن المتحدث العسكري المصري في بيان أنه "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا".

وأضاف أنه "تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".