الإعلام السعودي: حماس تطلب الإفراج عن نحو 300 أسير فلسطيني مقابل إطلاق سراح جنودها المختطفين

رئيس الموساد يلتقى رئيس الوزراء القطري في أوروبا لبحث ملف الأسرى

ذكرت صحيفة "إيلاف" السعودية أن حركة حماس تسعى إلى إطلاق سراح ما بين 250 و300 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية مقابل الجنود الأسرى، على أن يحدد "الثمن" لكل جندي من الجنود المختطفين بحسب "رتبهم والمتغيرات الإنسانية والوفيات بينهم".

وذكرت الصحيفة أيضًا أن الاجتماع الأخير بين إسرائيل وقطر كان يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر لمدة أسبوع كامل، ومن المتوقع أن يتضمن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مع عقوبات مشددة.

والتقى رئيس الموساد ديدي بارنياع، أمس، رئيس وزراء قطر محمد بن جاسم آل ثاني في أوروبا. وناقش الاثنان استئناف المفاوضات بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق، عن مصادر مطلعة على الأمر، أنه من المنتظر أن يلتقي الاثنان في أوسلو، بالإضافة إلى لقاء بارنياع مع المسؤولين المصريين.

وذكرت المصادر أن هناك عقبات كبيرة تحول دون استئناف المفاوضات، من بينها خلافات في الرأي بشأن الأوضاع المحتملة داخل حماس.