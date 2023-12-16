إيران: طردنا حاملة الطائرات الأمريكية من الخليج الفارسي

إيران: أخرجنا حاملة الطائرات الأمريكية من الخليج الفارسي

نشرت قناة إعلامية إيرانية تابعة للحرس الثوري، الليلة الماضية (الجمعة)، توثيقا لحاملة الطائرات الأمريكية "دوايت أيزنهاور"، مع ادعاء طردها من المنطقة. وفي الأيام القليلة الماضية، تحركت مجموعة أيزنهاور الهجومية إلى منطقة خليج عمان، بعد دخولها الخليج الفارسي قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وتزعم إيران أنها هي التي طردتها بالفعل، لكن من المرجح أن لا علاقة لنشر الفيديو وادعاءاتهم بقرار الأميركيين سحبها من هناك. وفي الوقت نفسه، تشير تصرفات الحكومة الأمريكية والتقارير المختلفة إلى أن الولايات المتحدة تخشى التوترات مع إيران بسبب الوجود العسكري هناك.

وبحسب تقرير الحرس الثوري، فإن الأسطول الذي كان في الخليج الفارسي كان تحت الإشراف الاستخباراتي للقوات البحرية التابعة للمنظمة، وأن نشر السفينة الحربية الأمريكية في المنطقة لم يسفر عن أي نتيجة عملياتية للولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، أمر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتمديد نشر حاملة الطائرات جيرالد فورد وسفينة حربية أخرى في البحر الأبيض المتوسط ​​بضعة أسابيع أخرى. وذلك من أجل الحفاظ على وجودهم بينما تستمر الحرب بين إسرائيل وغزة.