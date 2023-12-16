الحوثيون: هناك محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن "عمليات" البحر الأحمر تحت رعاية سلطنة عمان

في ظل التهديد الحوثي: عمالقة شركات الشحن تتوقف عن العمل في البحر الأحمر

أمرت شركة شحن الحاويات البحرية العملاقة "ميرسك"، أمس (الجمعة)، بوقف نقل البضائع عبر البحر الأحمر، عقب محاولة الهجوم على إحدى سفن الشركة والمخاطر التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة، على خلفية تهديدات الحوثيين.

وأعلنت شركة ميرسك أنه "بعد محاولة الهجوم على إحدى سفننا والتي لم تكن ناجحة، والهجمات الإضافية على سفن الحاويات خلال النهار، أمرنا جميع سفن الشركة التي من المفترض أن تمر عبر مضيق باب المندب بتعليق رحلاتها حتى إشعار آخر".

وبعد إعلان شركة "ميرسك"، أعلنت شركة الشحن الألمانية "هاباج لويد" أيضًا، أنها ستوقف رحلاتها البحرية في البحر الأحمر بسبب هجمات التنظيم، لمدة ثلاثة أيام. وذلك بعد أن ترددت أنباء في وقت سابق عن هجوم على إحدى سفنها قرب اليمن. وذكر المتحدث باسم الشركة أنهم سيوقفون الرحلات البحرية في البحر الأحمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول، "وبعدها سنقرر ما يجب فعله بعد ذلك".

وأعلنت الشركة الفرنسية CMA CGM، اليوم، تعليق جميع أنشطتها عبر البحر الأحمر أيضًا في ظل "تدهور الوضع والمخاوف المتزايدة على السلامة". ودخل قرار الشركة حيز التنفيذ على الفور "حتى إشعار آخر".

وعليه، كشف الناطق باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام عن وساطة عمانية لدى جماعته بشأن عملياتها في البحر الأحمر والعربي

وقال محمد عبدالسلام في حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "برعاية الأشقاء في سلطنة عمان يستمر التواصل والنقاش مع عدد من الأطراف الدولية بشأن عمليات البحر الأحمر والبحر العربي".

واضاف: "وقد أكدنا للجميع أن عمليات اليمن هي لمساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأنه لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي إزاء ما يتعرض له القطاع من عدوان وحصار حيث لا غذاء ولا دواء وحتى المياه الصالحة للشرب أقدم كيان العدو على قطعها".

و أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، السبت، أن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، أسقطت 14 طائرة مسيرة دون طيار، انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن هذه كانت "طائرات بدون طيار هجومية في اتجاه واحد"، ولم يحدث "أي ضرر للسفن" في المنطقة المجاورة.