رسالة "غير عادية " توجهها السعودية الى إسرائيل

السعودية تشدد على أنه يجب أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في غزة

بينما تتواصل المعارك في قطاع غزة، فإن الأنظار تتجه نحو "اليوم التالي" بعد الحرب، وعلى ضوء ذلك بعثت السعودية رسالة "غير عادية وواضحة" مفادها أن المملكة تريد أن تتولى السلطة الفلسطينية الحكم هناك وتعتقد بأنها قادرة على ذلك. من خلال هذه الرسالة، الرياض تشير إلى إسرائيل بأنهم يراقبون عن كثب كل ما يحدث ويتوقعون منها أن تتحرك.

من جانبه صرح وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمس الجمعة بصورة علنية، وبشكل لم نشهده من قبل منذ بداية الحرب في غزة، ونقل بصوت حازم موقف المملكة بشأن السيطرة المستقبلية على القطاع. وقال خلال مؤتمر صحافي "السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة غزة، الجميع يعرف قدرتها وقوتها على إدارة الضفة وقامت بعمل رائع رغم التحديات".

وأضاف: "لا يوجد أي مبرر لعدم الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة" وتابع "إذا كان هناك طريق إلى دولة فلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية أكثر من قادرة على توفير الصلاحيات اللازمة لها." وعلى خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السعودي، صرح مسؤول سعودي مقرب من القصر الملكي لـN12 اليوم وأكد أن "السعودية والولايات المتحدة تضغطان من أجل أن تقوم السلطة الفلسطينية بالسيطرة من ناحية السيادة والأمن في غزة بعد الحرب. السعودية منفتحة على الحوار لكنها متمسكة بحل الدولتين”.

وأضاف المسؤول السعودي :"نحن نبحث عن حل عادل للجميع، لأنه سيضمن الأمن والازدهار لمنطقتنا". وتابع المسؤول السعودي :"أنتم قريبون جدا من حدودنا ولدينا أهداف مشتركة معكم في المنطقة. العقبة الأساسية هي حل الدولتين". ويوضح القصر الملكي :"لن يكون حل أمني في غزة بدون حل سياسي".