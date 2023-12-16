تحقيق: الموساد جمع معلومات عن أصول ضخمة خبأتها حماس، ولم يتحرك نتنياهو

وقال: نواجه حربا وجودية وقطاع غزة سيكون تحت السيطرة الإسرائيلية بعد القضاء على حماس

في عام 2018، ضبطت المخابرات الإسرائيلية وثائق سرية تتضمن انهيارا كاملا لأصول حماس بمئات الملايين من الدولارات، لكن لم يتم فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من التقارير التي وصلت إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" نشر اليوم (السبت)، أن فرقة العمل الخاصة التابعة للموساد والتي تسمى "هاربون" لمراقبة الشؤون المالية، تم حلها على يد رئيس الموساد السابق يوسي كوهين.

وبحسب التحقيق فإن دفاتر الحسابات التي سُرقت من جهاز كمبيوتر أحد كبار مسؤولي حماس سجلت عقارات ضخمة مثل السيطرة على شركات التعدين وتربية الدجاج وبناء الطرق في السودان وناطحات سحاب في الإمارات العربية المتحدة، وعقارات في الجزائر، وشركة عقارية متداولة في البورصة التركية، وبلغت قيمة المحفظة في ذروتها حوالي نصف مليار دولار.

وكانت الوثائق بمثابة خريطة طريق محتملة لخنق حماس مالياً، وقد تم لفت انتباه الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية إليها، لكن لم يحدث شيء. ولم تواجه أي من الشركات المدرجة في دفاتر الحسابات عقوبات، ولم يتم ممارسة أي ضغط على تركيا، حيث يعمل مركز الشبكة المالية، لإغلاقها.

وخلص التحقيق الذي أجرته "نيويورك تايمز" إلى أن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين كبار فشلوا في إعطاء الأولوية للاستخبارات المالية التي كانت بحوزتهم، ويظهر أن عشرات الملايين من الدولارات تدفقت من الشركات إلى حماس في نفس اللحظة التي كانت فيها المنظمة تشتري أسلحة جديدة وتستعد للهجوم.

ويقول المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الآن إن هذه الأموال ساعدت حماس في بناء بنيتها التحتية العسكرية وساعدت في إرساء الأساس لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولم يرد الموساد ورئيس الوزراء على صحيفة نيويورك تايمز. وبعد النشر، سُئل نتنياهو في المؤتمر الصحفي عن التحقيق، فأجاب بأنه لا يعرفه واقترح الانتظار حتى نهاية الحرب.