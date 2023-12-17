تقرير: مقتل ما لا يقل عن 4 مسلحين فلسطينيين بغارة جوية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أشارت تقارير فلسطينية إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مداهمة على مخيم نور شمس للاجئين في منطقة طولكرم، هاجمت خلالها طائرة بدون طيار خلايا ضالعة بالعمل المسلح

أشارت تقارير فلسطينية إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مداهمة على مخيم نور شمس للاجئين في منطقة طولكرم، هاجمت خلالها طائرة بدون طيار خلايا ضالعة بالعمل المسلح، حيث قام أفرادها بإطلاق النار باتجاه القوات الإسرائيلية أكثر من مرة فضلا عن إلقاء المتفجرات، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل في الغارة الجوية، وإصابة آخر واعتقاله، وفق تقرير لواينت.

وطبقا لوزارة الصحة الفلسطينية فإن القتلى هم: ليث شحادة، محمود جابر، وليد عبد الرزاق، أسد زهرة.

كما أُبلغ الفلسطينيون أن سليم حجر، 25 عامًا، من سكان قرية الشويكة الفلسطينية، شمال طولكرم قُتل بالرصاص أثناء تواجده مع شقيقه الذي تم اعتقاله بالقرب من السياج الحدودي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن حجر أصيب برصاص جنود متمركزين على بوابة السياج الحدودي. أما ليث أبو نمر فقد توفي متأثرا بجراحه بعد إصابته في جنين قبل أيام.

ووفقا لمصادر طبية فقد قتل الشاب محمود سامر جابر (22 عاما) وغيث ياسر شحادة (25 عاما) حيث تعرضا لقصف طائرة مسيرة في حارة المنشية بمخيم نور شمس.

أمس السبت، قتل فتى فلسطيني (16 عاما) في قرية دير عمار غرب رام الله بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات أسفرت بالإضافة عن إصابة خطيرة وفق مصادر فلسطينية. وكان الجيش الإسرائيلي قد دخل المخيم وفق بيان رسمي للعثور على ملقي العبوات الحارقة الأمر الذي أعقبه انفلات وإلقاء حجارة.

تشهد الضفة الغربية تصاعدا أمنيا خطيرا بموازاة الحرب الدائرة في غزة ضد حماس التي شنت هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل أدى إلى اندلاع حرب طاحنة تهدف إسرائيل من خلالها إلى تقويض سلطة حماس في القطاع.