تقرير: مقتل 61 شخصًا على الأقل في غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الليبي

في ليبيا، ساعد أكثر من عقد من العنف منذ الإطاحة بالقذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، في تحويل البلاد إلى أرض خصبة للمتاجرين بالبشر الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات تتراوح بين الابتزاز والعبودية

لقي 61 شخصا على الأقل معظمهم من المهاجرين الأفارقة حتفهم جراء غرق قارب متهالك قبالة الساحل الليبي، كان متجهاً إلى أوروبا، بحسب ما قالت المنظمة الدولية للهجرة، مساء السبت.

ويُعتقد أن المهاجرين لقوا حتفهم بسبب الأمواج العالية التي غمرت سفينتهم بعد مغادرتها زوارة على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، حسبما ذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في بيان لوكالة فرانس برس نقلا عن ناجين من بين 25 شخصا تم إنقاذهم.

وقال الناجون إنه كان هناك حوالي 86 مهاجرا على متن المركب، بينهم نساء وأطفال معظمهم من نيجيريا وغامبيا ودول أفريقية أخرى. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم إنقاذ 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي. وكان الناجون جميعا في حالة جيدة وتلقوا الدعم الطبي.

AP Photo/Francisco Seco, File مهاجرون من تونس يبحرون في قارب خشبي في البحر الأبيض المتوسط.

وتعد ليبيا وتونس نقطتي انطلاق رئيسيتين لرحلات الموت التي يتهافت المهاجرون لركوبها على أمل الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا. ووصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصفت الأمم المتحدة طريق الهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا بأنه الأكثر دموية في العالم، حيث يودي بحياة المئات كل عام.

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وكتب فلافيو دي جياكومو، المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، على منصة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا) يوم السبت أن أكثر من 2250 شخصًا لقوا حتفهم هذا العام على طريق المهاجرين وسط البحر الأبيض المتوسط، وهو "رقم كبير يوضح أنه للأسف لم يتم بذل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر".

وفي ليبيا، ساعد أكثر من عقد من العنف منذ الإطاحة بالديكتاتور معمر القذافي ومقتله في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في تحويل البلاد إلى أرض خصبة للمتاجرين بالبشر الذين اتُهموا بارتكاب انتهاكات تتراوح بين الابتزاز والعبودية.