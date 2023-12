تقرير: مقتل 61 شخصًا على الأقل في غرق قارب مهاجرين قبالة الساحل الليبي

لقي 61 شخصا على الأقل معظمهم من المهاجرين الأفارقة حتفهم جراء غرق قارب متهالك قبالة الساحل الليبي، كان متجهاً إلى أوروبا، بحسب ما قالت المنظمة الدولية للهجرة، مساء السبت.

ويُعتقد أن المهاجرين لقوا حتفهم بسبب الأمواج العالية التي غمرت سفينتهم بعد مغادرتها زوارة على الساحل الشمالي الغربي لليبيا، حسبما ذكر مكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في بيان لوكالة فرانس برس نقلا عن ناجين من بين 25 شخصا تم إنقاذهم.

وقال الناجون إنه كان هناك حوالي 86 مهاجرا على متن المركب، بينهم نساء وأطفال معظمهم من نيجيريا وغامبيا ودول أفريقية أخرى. وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة أنه تم إنقاذ 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي. وكان الناجون جميعا في حالة جيدة وتلقوا الدعم الطبي.

وتعد ليبيا وتونس نقطتي انطلاق رئيسيتين لرحلات الموت التي يتهافت المهاجرون لركوبها على أمل الوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا. ووصل أكثر من 153 ألف مهاجر إلى إيطاليا هذا العام من تونس وليبيا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وصفت الأمم المتحدة طريق الهجرة وسط البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا بأنه الأكثر دموية في العالم، حيث يودي بحياة المئات كل عام.