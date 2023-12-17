وزير الأمن الإسرائيلي يتوعد الحوثيين وتقارير عن خطط أمريكية لمواجهة هجماتهم في البحر الأحمر

في حين يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة الاثنين لمناقشة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدهم للأمن البحري

تطرق وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى هجمات الحوثيين ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر بكلمته مساء السبت وقال "نحن جاهزون للعمل، نعرف ما يجب القيام به- وسنجد التوقيت المناسب". وأضاف :"نعطي النظام الدولي فرصة، لكن حين نصل إلى وضع نعتبر خلاله بأننا لحل الأخير فإننا نعرف ما سنقوم به".

وأفيد بوقت سابق أن مسؤولين في إدارة بايدن يدرسون تنفيذ هجمات على أهداف للحوثيين، وذلك بعد مواصلة الحوثيين هجماتهم على السفن البحرية والتجارية في البحر الأحمر. وقام البنتاغون خلال الأيام الأخيرة بنقل حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" الى شواطئ اليمن، وذلك لإمكانية رد أمريكي محتمل على الهجمات ضد السفن، جاء هذا وفقا لما نقلة مسؤول أمريكي لموقع "بوليتكو" ، ووفقا له الجيش الأمريكي قدم للقيادة العليا خططا للهجوم.

كما أفاد موقع WARZONE الأمريكي السبت بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن سيعلن خلال زيارته الى المنطقة الأسبوع للقادم عن حملة "حارس الازدهار", ووفقا للمسؤول الأمريكي الحديث يدور عن جهود الدولية لمواجهة التهديدات من جانب الحوثيين.

وعلى صعيد متصل يجري مجلس الأمن الدولي الاثنين نقاشا حول "تهديدات الحوثيين على الأمن البحري" ، ويعقد الاجتماع بمبادرة كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا ألبانيا، مالطا واليابان. الأمريكيون يحاولون بالتنسيق مع بريطانيا دفع دعوة لمجلس الأمن الدولي لإدانة هجمات الحوثيين والمطالبة بوقفها.