وسط حضور ضيق: أمير الكويت يُوارى الثرى في مقبرة الصليبيخات

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات بشمال شرقي البلاد الأحد وسط حضور ضيق من الأقارب والمعارف حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي

ووري جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الثرى في مقبرة الصليبيخات بشمال شرقي البلاد الأحد وسط حضور ضيق من الأقارب والمعارف حيث أقيمت صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح بمحافظة حولي.

وتقدم صلاة الجنازة الأمير الجديد للبلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

وتم الإعلان السبت أن مراسم الدفن ستقتصر على أقرباء الأمير فقط عل بأن يتم تلقي التعازي يوم الإثنين وسط جو من الحداد وتنكيس الأعلام لمدة أربعين يومًا وتعطيل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام.

Yasser Al-Zayyat / AFP نعش أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح يُحمل إلى مسجد بلال بن رباح في مدينة الكويت أثناء جنازته في 17 ديسمبر 2023

وكان الديوان الأميري الكويتي قد نعى السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر ناهز 86 عاما.