تقرير: اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

جاءت التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقديم قائمة بأسماء مستحقي الرواتب وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس

اشترطت إسرائيل مقابل الموافقة على تحويل أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب من قبل السلطة في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، على ما جاء في تقرير لواينت الأحد.

ويقول التقرير إن التسوية جاءت في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقديم قائمة بأسماء من يتقاضون الرواتب. وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس.

عباس من جانبه يؤكد أنه تم منذ العام 2007 حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة مستحقي الدفع. وبحال تم تنفيذ الاتفاق، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال المحتجزة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل الرواتب إلى غزة.

يذكر أنه بخلاف المجلس الأمني المصغر الذي وافق على تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش التوقعي على الأمر، ما دفع رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار الى إجراء محادثة مع سموتريش والتي قام في أعقابها بالتوقيع على الأموال التي ستحول الى الفلسطينيين لكنه خصم الأموال المقررة لغزة وهو ما رفضه عباس بالمطلق.