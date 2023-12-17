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تقرير: اتفاق بوساطة أمريكية يسمح لإسرائيل بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نبيامين نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب 14.12.2023
Amos Ben Gershom /L.A.Mرئيس الوزراء الإسرائيلي نبيامين نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب 14.12.2023

جاءت التسوية في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقديم قائمة بأسماء مستحقي الرواتب وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس

اشترطت إسرائيل مقابل الموافقة على تحويل أموال المقاصة التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية الاطلاع على أسماء متلقي الرواتب من قبل السلطة في قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، على ما جاء في تقرير لواينت الأحد.

ويقول التقرير إن التسوية جاءت في أعقاب موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على قبول اقتراح مستشار الأمن القومي جيك سوليفان بتقديم قائمة بأسماء من يتقاضون الرواتب. وتزعم إسرائيل أن القائمة نفسها تضم أيضا أعضاء من حماس.

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عباس من جانبه يؤكد أنه تم منذ العام 2007 حذف المسؤولين الحكوميين، أعضاء حماس، من قائمة مستحقي الدفع. وبحال تم تنفيذ الاتفاق، فسيتعين على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال المحتجزة إلى السلطة، التي ستقوم بتحويل الرواتب إلى غزة.

يذكر أنه بخلاف المجلس الأمني المصغر الذي وافق على تحويل الأموال الى السلطة الفلسطينية، رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريش التوقعي على الأمر، ما دفع رئيس جهاز الأمن العام- الشاباك رونين بار الى إجراء محادثة مع سموتريش والتي قام في أعقابها بالتوقيع على الأموال التي ستحول الى الفلسطينيين لكنه خصم الأموال المقررة لغزة وهو ما رفضه عباس بالمطلق. 

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