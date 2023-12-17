بعد تهديدات الحوثيين: عملاقة الشحن الكبيرة تعلن أنها لن تنقل بضائع إسرائيلية

جاء هذا بعد تهديدات الحوثيين المتواصلة لمنع مرور السفن المتجهة الى إسرائيل ومنعها من مواصلة طريقها

أعلنت شركة الشحن الكبيرة "شركة اورينت اوفرسيز كونتينر لاين" OOCL اليوم أنها ستتوقف بشكل فوري عن التعامل مع البضائع الإسرائيلية، من كافة الأنواع ولكافة الوجهات، إن كانت بالتصدير أو الاستيراد. الشركة التي يقع مقرها في هونغ كونغ، عملت في إسرائيل منذ 25 عاما. وجاء في بيان الشركة: "لأسباب تشغيلية، ستتوقف شركة OCCL عن استلام البضائع من وإلى إسرائيل على الفور حتى إشعار آخر".

بيان الشركة يأتي بعد تهديدات الحوثيين، الذين أعلنوا أنهم سيوقفون كافة السفن المتجهة الى إسرئيل عن طريق مضيق باب المندب في اليمن. الشهر الماضي الحوثيون نفذوا تهديداتهم وسيطروا على سفينة أبحرب جنوب البحر الأحمر. السفينة التي انطلقت في طريقها من تركيا باتجاه الهند، تابعة لشركة يابانية وعلى متنها كان خمسة أفراد طاقم من قوميات مختلفة، لم يكن بينهم إسرائيليين.

وفي الأسبوع الماضي، هاجم الحوثيون سفينة أخرى كانت تبحر تحت العلم النرويجي في طريقها لتفريغ خزان وقود في إسرائيل. في أعقاب هجمات الحوتيين، اضطرت شركات الشحن إلى تغيير طرق الإبحار - التي أصبحت أطول وأكثر تكلفة. وتخشى إسرائيل الآن أن ينعكس الضرر على أسعار المنتجات الموجودة على الرفوف في البلاد.