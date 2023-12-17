هل تقترب الحرب من نهايتها؟ زيارة وزير الدفاع الأمريكي المتوترة إلى إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يصل الثلاثاء إسرائيل وتأتي في إطار زيارة إقليمية تشمل قطر والبحرين

يزور وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، الشرق الأوسط هذا الأسبوع. وتشمل زيارة الجنرال أوستن ثلاث دول: البحرين وقطر وإسرائيل. وسيصل اوستن غداً الاثنين إلى إسرائيل وسيعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار القادة السياسيين.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن هدف زيارة أوستن هو الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بالجداول الزمنية للقتال في غزة، وذكر التقرير أن الوزير سيطالب بأجوبة محددة للغاية. الإدارة الأمريكية تدفع إسرائيل لإنهاء المعركة الكبيرة في القطاع في غضون أسابيع قليلة، بما يشمل المعركة البرية والجوية.

من المتوقع أن يجتمع اوستن مع رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت للحصول على أجوبة على السؤال "متى وكيف" ستنتقل إسرائيل الى المرحلة القادمة من القتال، مرحلة الهجمات المحدودة أكثر، "الجراحية" كما أطلق عليها في الولايات المتحدة.

ووفقا للأمريكيين ، من المتوقع أن تركز المرحلة القادمة على "دخول محدد" يعتمد على معلومات استخباراتية لمناطق سكانية من قبل قوات خاصة، بهدف اغتيال نشطاء حماس، انقاذ رهائن وتدمير أنفاق. ولكن ليس فقط، وربما ليس بشكل أساسي، الجداول الزمنية للقتال في غزة ستكون محور محادثات لويد أوستن في إسرائيل.

ووفقا لمسؤولين إسرائيليين كبار، ستكون مسألتان أخريان في قلب المناقشات: العملية العسكرية المخطط لها ضد الحوثيين والجهود الدبلوماسية لإحلال السلام على الحدود الشمالية لإسرائيل ومنع حملة إسرائيلية أخرى ضد حزب الله . واليوم (الأحد)، وقبل وصول أوستن إلى إسرائيل، أفادت العديد من وسائل الإعلام في الولايات المتحدة أن الرئيس بايدن يقترب من إصدار أوامر لشن عملية عسكرية ضد الحوثيين.

ومن المرتقب أن يزور وزير الدفاع حاملة الطائرات جيرالد فورد- وهي الناقلة الأولى التي أرسلت الى المنطقة للدفاع عن إسرائيل من هجمات محتملة لحزب الله وايران.