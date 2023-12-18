تقرير : مصر لا تنوي الانخراط في أي تحالف أمني أو عسكري لمواجهة الحوثيين

وأردف المصدر، أن "التوجهات الرئيسية لمصر بشأن التعامل مع المخاوف المتعلقة بعمل قناة السويس"

أكدت مصادر مصرية مطلعة أن مصر "لا تنوي الانخراط في أي تحالف أمني أو عسكري لمواجهة الحوثيين"، مضيفة أن الإدارة المصرية "تتمسك بنهجها في عدم الانخراط في تحالفات، وأن تتبنى رؤية لحل النزاعات والأزمات عبر التواصل مع أطرافها المختلفة".

وقال مصدر مصري، إن القاهرة "تكتفي في هذا الإطار بدورها في القوة المشتركة 153 المعنية بمهام أمنية في البحر الأحمر، التي تولت قيادتها في ديسمبر/كانون الأول 2022، قبل أن تنتقل القيادة إلى الولايات المتحدة في يونيو/حزيران الماضي"، حسب موقع العربي الجديد.

وأردف المصدر، أن "التوجهات الرئيسية لمصر بشأن التعامل مع المخاوف المتعلقة بعمل قناة السويس"، مشيراً إلى أن "هناك اتصالات متواصلة بين مصر وإيران من جهة، وبين مصر وجماعة الحوثي من جهة أخرى".

ولفت إلى أن "الاتصالات تتم عبر قنوات أمنية بين مصر وجماعة الحوثي منذ فترة ليست بالقصيرة، وأن تلك القنوات قد نشأت بالأساس بهدف ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر بشكل عام، حتى لا تتأثر حركة الملاحة في قناة السويس".

وأوضح المصدر المصري أن "اتصالات جرت بين مسؤولين في جهاز المخابرات العامة الذي يتولى ملف التواصل، وجماعة الحوثي، جرى خلالها التأكيد على مساعي مصر لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، من خلال إدارة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، وهو ما يخدم الأهداف الحوثية التي أعلنت من أجلها استهداف السفن في المنطقة".