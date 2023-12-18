عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية ثالثة بـ 89,6 في المئة من الأصوات

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، محققا نسبة 89,6 في ال من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي(69 عاما) في الانتخابات الرئاسية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، محققا نسبة 89,6 من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت

وقال رئيس الهيئة حازم بدوي، في ندودة صفية "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 في المئة من أجمالي الأصوات الصحيحة".

وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.

ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.

وخاض السباق إلى جانب السيسي ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5 في المئة وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4 في المئة من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9 في المئة من الأصوات.

ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، "أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم .. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء".