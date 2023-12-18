البيت الأبيض يتواصل مع الحوثيين عن طريق عُمان والسعودية على وشك الاتفاق معهم

الولايات المتحدة تعارض توقيع الاتفاق بين الحوثيين والسعودية والذي سيكون بوساطة الأمم المتحدة

نقل موقع "بلومبرغ" اليوم عن مسؤول أمريكي قوله إن البيت الأبيض يتواصل مع الحوثيين في اليمن عن طريق سلطنة عمان ووسطاء آخرين ويطالبهم بوقف إطلاق القذائف الصاروخية تجاه البحر الأحمر وتجاه مدينة ايلات .ويشار الى أن المتحدث باسم الحوثيين أكد وجود :"محادثات مع عدد من الأطراف الدولية بشأن هجمات البحر الأحمر تحت رعاية سلطنة عمان ".

في حين أفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أنه من المتوقع أن توقع السعودية على اتفاق سلام مع الحوثيين، ووفقا للتقرير، التوقيع على الاتفاق سيكون بوساطة الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على المملكة وتأخير التأخير للانضمام الى الإئتلاف ضد الحوثيين في البحر الأحمر وتشترط لدعم مثل هذا الاتفاق ان يتوقف الحوثيون عن هجماتهم ضد إسرائيل.

المصادر اليمنية قالت للصحيفة إن "اتفاق السلام بين الجانبين جاهز وأن الجانبان يناقشان اللمسات الأخيرة النهائية قبل التوقيع" ، وتم تسليم نسخة خاضعة للرقابة من الاتفاق الى مبعوث الأمم المتحدة هانز جرونبرج، وسيكون التوقيع تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصادر الديبلوماسية أوضحت أن الاتفاق يحظى بدعم روسيا وسلطنة عمان، وأن مراسم التوقيع قد تتم نهاية العام الجاري في العاصمة العمانية مسقط، ويتضمن الاتفاق ثلاثة أقسام، الأول فك الحصار عن الحوثيين في اليمن، والثاني إنشاء آلية متفق عليها ترضي الطرفين فيما يتعلق بتحويل الرواتب لموظفي الدولة في كافة المجالات في مديريات الحوثيين في اليمن، والثالث يتحدث عن تصدير النفط بقرار من حكومة الحوثيين.