الأردن :عشرات المسلحين يجتازون الحدود من سوريا وتدمير مركبة محملة بالمتفجرات

أعلن الجيش الأردني أن عشرات المتسللين اجتازوا الحدود من سوريا ومعهم قاذفات صواريخ ومتفجرات وألغام ومتفجرات أحرى. وذكرت وسائل إعلام في البلاد أن الجيش دمر آلية محملة بالمتفجرات.

ويأتي هذا بعد إعلان الجيش صباح اليوم عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الاوتوماتيكية والصاروخية، ونقلت "العربية" عن مسؤول أردني أنه تم اعتقال تسعة أشخاص بعد اشتباك مسلح على الحدود مع سوريا.

وكشف الجيش الأردني، في بيان، أن عشرات المتسللين من سوريا اجتازوا الحدود بمنصات للصواريخ، وأعلن عن ضبط صواريخ وقذائف "آر بي جيه" وألغام ضد الأفراد خلال الاشتباكات على الحدود، إضافة إلى تدمير سيارة محملة بمواد متفجرة على الحدود مع سوريا.