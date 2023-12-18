مسؤول إسرائيلي يحذر: إسرائيل في طريقها الى حرب شاملة مع حزب الله

.المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تزايد التصعيد الأمني على الحدود الشمالية وإمكانية تحوله الى حرب شاملة

قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل تقترب أكثر وأكثر من حرب شاملة مع منظمة حزب الله، وذلك على خلفية الحرب التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة ، كما ورد اليوم (الاثنين) في "نيوزويك".

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة الإنجليزية جوناثان كونكريكوس، قال خلال حديثه مع صحافيين إن حزب الله أطلق

"أكثر من 1000 نوع مختلف من الذخيرة والصواريخ والقذائف والطائرات بدون طيار وقذائف الهاون وغيرها على إسرائيل منذ 8 أكتوبر، بعد يوم من قيادة منظمة حماس لقيادة حماس الهجوم المفاجئ غير مسبوق ضد إسرائيل". كما حذر من أن "حزب الله، الذي يعرف الجميع أنه وكيل لإيران، يجر لبنان بشكل خطير إلى حرب غير ضرورية يمكن أن تكون لها عواقب مدمرة محتملة على الدولة اللبنانية وشعب لبنان".

وأعرب كونريكوس عن رغبة إسرائيل في التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء التهديد الذي يشكله حزب الله على الجنود والمدنيين الإسرائيليين على طول الحدود الشمالية، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي "سيواصل اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإزالة التهديد من حدودنا بالوسائل المتاحة لنا كجيش."

وفي الإجابة حول سؤال "نيوزويك" عن مدى قرب إسرائيل من حرب شاملة في لبنان، قال كونريكوس إنه بالنظر إلى حجم الهجمات المستمرة، "فبأي شكل التي ممكن أن نكون بها في حالة حرب مع حزب الله منذ زمن، استنادا فقط إلى أفعالهم، وعلى انتهاك السيادة الإسرائيلية والخسائر التي سببوها ضد إسرائيل".

وقال كونريكوس: "نحن أقرب إلى الحرب اليوم مما كنا عليه بالأمس" تابع "والتعليمات الموجهة إلى الجيش الإسرائيلي هي بالطبع زيادة الاستعداد للتجهز والقدرة على حماية المدنيين الإسرائيليين". كما صرح وزير الأمن يوآف غالانت بشكل منفصل يوم الاثنين أنه إذا لم يتم "استعادة الأمن في المنطقة" "بالطرق الدبلوماسية، فلن نتردد في التحرك".