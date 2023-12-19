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  • الجيش الإسرائيلي يهدم منزل مطلق النار على شاي نيجريكار وابنه في حوارة

الجيش الإسرائيلي يهدم منزل مطلق النار على شاي نيجريكار وابنه في حوارة

i24NEWS
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شاي وابنه أفيعاد
27A according to israeli lawشاي وابنه أفيعاد

قام جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي أودت بحياة المرحومين شاي وأفيعاد نيجركار في قرية عقربا وتم اعتقال عشرة مطلوبين

قام جنود الجيش الإسرائيلي والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية بهدم منزل منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي أودت بحياة المرحومين شاي وأفيعاد نيجركار في قرية عقربا في الجزء الشمالي الشرقي من الضفة الغربية الليلة، وتم اعتقال عشرة مطلوبين من مختلف أنحاء الضفة الغربية.

ووفقا لبيان الجيش فقد تم هدم منزل أسامة بني فضل الذي أطلق النار من مسافة قريبة على الرجل وابنه أثناء انتظارهما الانتهاء من غسل السيارة في كراج بحوارة في 19 آب/ أغسطس من العام الجاري.

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كما اعتقلت القوات عشرة مطلوبين في أنحاء الضفة الغربية، من بينهم أربعة ينتمون إلى حركة حماس. وفي قرية بيت أمر شمال مدينة الخليل، صادرت الوقات سلاحًا من طراز M-16. وفي قرية صوريف، تمت مصادرة 40 مركبة غير قانونية، وفي قرية قراوة بني حسن (شمال الضفة الغربية)، تمت مصادرة أموال بقيمة تزيد عن 100 ألف شيكل. 

وتم تحويل المطلوبين الذين تم القبض عليهم لمزيد من التحقيق من قبل القوات الأمنية، ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

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