ضربت الطائرات الأردنية أهدافا مرتبطة بتجارة المخدرات في غارات نادرة داخل سوريا أصابت إحداها منزلا يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في بلدة صلخد بمحافظة السويداء، ومخابئ في درعا جنوبي سوريا

في إطار مكافحته تهريب المخدرات شن الأردن غارات جوية الإثنين على تجار المخدرات المتسللين من سوريا. وهاجمت القوات الجوية الأردنية على نحو استثنائي أهدافاً عبر الحدود، وضربت مخابئ المهربين المدعومين من إيران.

وقال الجيش الأردني إنه أحبط مخططا لعشرات المتسللين من سوريا المرتبطين بمجموعات مسلحة موالية لإيران، بعدما عبروا حدود الأردن، بقاذفات صواريخ وألغام مضادة للأفراد ومتفجرات، وفق النشر في فرانس 24.

ووفقا لمصدرين فقد ضربت الطائرات الأردنية أهدافا مرتبطة بتجارة المخدرات في غارات نادرة داخل سوريا منذ بدء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن، أصابت إحداها منزلا يشتبه أنه لتاجر مخدرات كبير في بلدة صلخد بمحافظة السويداء، ومخابئ في درعا جنوبي سوريا.

وانتعشت تجارة المخدرات في سوريا تحت ستار الحرب التي مزقت البلاد ما يزيد عن عقد وأصبح حجمها يقدر بمليارات الدولارات. وتم استهداف الأردن من قبل مافيا المخدرات باعتبارها بوابة إلى دول الخليج الغنية حسبما تؤكد واشنطن ومسؤولون يتعقبون مسار المخدرات لمعرفة كيفية مكافحتها.

من جانبها، تنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تورطها في صناعة المخدرات وتهريبها. وتعتبر إيران أن الزج بها في دائرة تصنيع المخدرات وترويجها هو جزء من مؤامرات غربية ضدها.