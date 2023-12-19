الحوثيون يؤكدون مواصلة هجماتهم رغم إقامة التحالف الدولي ضدهم

وزير الدفاع الأمريكي أعلن الليلة الماضي عن تحالف دولي جديد للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

أكدت جماعة أنصار الله الحوثي عن مواصلتها عملياتها مساء اليوم (الثلاثاء) رغم التحالف الدولي الذي أنشأته أمريكا ضدهم، وهو ما أعلن عنه رسميا الليلة الماضية وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، والذي من المتوقع أن يقوم بدوريات في البحر الأحمر وحماية السفن من الطائرات المسيرة والهجمات الصاروخية للتنظيم.

وذكر بيان صادر عن المكتب السياسي لأنصار الله أن "التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن هو لحماية إسرائيل وسفنها" مؤكدين على مواصلة نشاطهم باعتراض السفن الإسرائيلية بهدف "فك الحصار على غزة".وجدد الحوثيون تأكيدهم بوقت سابق اليوم ، أنهم "لن يوقفوا" عملياتهم العسكرية، وقال المسؤول الحوثي محمد البيتي على منصة "إكس"، مؤكدا على أن عملياتهم لن تتوقف الا بتوقف الحرب في غزة.

هذا وجاء إعلان اوستن بعد إعلان المزيد والمزيد من شركات السفن خلال الأيام الأخيرة عن توقفها الى الإبحار في المنطقة بسبب الهجمات، والتي قال الحوثيون أنها تهدف لفرص حصار بحري على إسرائيل ومنع السفن الوصول اليها، لكنهم استهدفوا أيضا سفنا غير مرتبطة مع إسرائيل.

ويأتي الفيديو بعد تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، يفيد بأن قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني وافق على إنشاء وحدة من البحارة المتطوعين لتنفيذ عمليات في الخليج مع سفن مسلحة بالصواريخ.