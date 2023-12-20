رئيس المكتب السياسي لحماس يصل إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين

أعلن مصدر قريب من الحركة أمس الثلاثاء، أن توجه هنية في وقت سابق إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار

وصل رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين حول غزة، بحسب ما أعلنت الحركة.

وأعلن مصدر قريب من الحركة أمس الثلاثاء، أن توجه هنية في وقت سابق إلى مصر لإجراء محادثات محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى مع إسرائيل.

وأكد المصدر أن هنية من المتوقع أن يتوجه على رأس "وفد قيادي رفيع" إلى القاهرة لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.

وبحسب المصدر، فإن المناقشات ستتناول "وقف العدوان والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".

وستكون هذه الزيارة الثانية لهنية إلى مصر منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر. وكان قام بزيارته الأولى في التاسع من نوفمبر.