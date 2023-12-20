خلفًا للأمير الراحل.. الشيخ مشعل الأحمد يؤدي اليمين الدستورية أميرا للكويت

وقال مجلس الأمة عبر حسابه في منصة إكس: "سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية".

‏قام الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، بأداء اليمين الدستورية أميرا للكويت أمام مجلس الأمة (البرلمان)، خلفًا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر.

وقال مجلس الأمة عبر حسابه في منصة إكس: "سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يلقي النطق السامي عقب أداء سموه اليمين الدستورية".

وقدمت الحكومة استقالتها لأمير البلاد الجديد بعد وقت قصير من أدائه اليمين أمام مجلس الأمة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نجل الأمير الراحل قدم استقالة الحكومة للشيخ مشعل.

وقال الصباح، في تصريحه عقب أدائه اليمين الدستورية في مجلس الأمة: “علينا كقيادة سياسية أن نكون قريبين من الجميع، نتابع كل ما يحدث مؤكدين على أهمية المتابعة والمراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية، في إطار الدستور والقانون، عن الإهمال والتقصير والعبث بمصالح المواطنين”.

وفي 16 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، توفي الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح إثر أزمة صحية.

وفي اليوم ذاته، نادى مجلس الوزراء بولي العهد الشيخ مشعل أميرا للكويت.