تقرير:محادثات سرية بين ممثلي السلطة وقيادة حماس السياسية، هل ستقود لانقسام داخل قيادة التنظيم؟

المحادثات يجريها ممثلون عن السلطة الفلسطينية مع ممثلين من المكتب السياسي في حركة حماس حول الوضع الذي سيسود بعد انتهاء الحرب

يجري ممثلون عن السلطة الفلسطينية اتصالات مع ممثلين عن المكتب السياسي لحركة حماس حول الوضع الذي سيسود غزة بعد انتهاء الحرب.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، هذه المحادثات الجارية قد تؤدي إلى انقسام داخلي داخل حماس، لأن القيادة السياسية للمنظمة الموجودة في الدوحة تجري المحادثات بشكل منفصل عن الذراع العسكرية الموجودة في غزة. وبالإضافة ذلك، من بقي خارج هذه المحادثات الغير عادية، هو يحيى السنوار، والذي لم يشارك بها على الإطلاق ومن الممكن أن يتم عزله منها.

وأشارت الصحيفة الى أنه وفقا لمصادرها، هذه المحادثات خلقت توترات بين قيادة حماس والسنوار ورجاله. ووفقا لهم ، السنوار غير معني بأن تواصل حماس السيطرة على القطاع باليوم بعد انتهاء الحرب، ويعتقد أن الحرب لم يتم خسارتها بعد من وجهة نظره وبالنسبه له من السابق لأوانه التراجع، رغم الضغوطات العسكرية الإسرائيلية الهائلة التي تمارسها إسرائيل.

ونقل التقرير تصريحات من أعضاء بالمكتب السياسي لحماس والمقيم في قطر حسام بدران والذي صرح بالمقابلة إن "نريد أن تنتهي الحرب ، نريد أن نقيم دولة فلسطينية في غزة، الضفة الغربية والقدس". وحول المحادثات مع ممثلي السلطة علق بدران :"هذه ستكون مباحثات وطنية، دائما قلنا أن منظمة التحرير يجب أن تضم كافة الفصائل الفلسطينية".

وبحسب التقرير، فإن المحادثات بدأت سرا في الأيام الأخيرة، بعد أن تواصلت بعض الشخصيات المرتبطة بحماس في الدوحة مع قيادات من فتح. وبحسب بعض المشاركين، فإن المحادثات تشمل أيضًا محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن السابق في قطاع غزة والذي يُعتقد أنه يتمتع بعلاقات وثيقة مع الإمارات العربية المتحدة ومصر، بالإضافة إلى رئيس الوزراء السابق سلام فياض.

وصرح دحلان في الأيام الأخيرة: "أنا لست صديقاً لحماس، ولكن هل يعتقد أحد أنه من الممكن التوصل إلى نوع من الاتفاق السياسي بدون حماس؟" وبحسب التقرير، فإن المحادثات تشمل مشاركة كبار مسؤولي حماس مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل، بالإضافة إلى حسين الشيخ الذي يعتبر من أهم الشخصيات في فتح اليوم. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، يعتبر آل الشيخ أحد خلفاء أبو مازن المحتملين.

رغم التقارب من فتح، قال بدران للصحيفة إن حماس حاليا لا يوجد لديها أية خطط للتنازل عن سلاحها أو تغيير موقفها من إسرائيل وقال :"هذا ليس منطقي طرح مثل هذا السؤال بالوقت الذي يموت فيه أشخاص". وقال بدران للصحيفة إن حماس معنية بوقف شامل لإطلاق النار مع إسرائيل، وليس مجرد هدنة، الأمر الذي سيؤدي إلى محادثات حول صفقة تبادل شاملة للرهائن. وأضاف "إذا كان هناك وقف لإطلاق النار فإن موقفنا واضح تماما: نريد تبادل الكل مقابل الكل".