سر الغموض الذي يحيط بشخصية محمد ضيف ووضعه الصحي

تقارير إسرائيلية كشفت أن محمد ضيف الذي عرف على مدار سنوات بأنه معاق حركيا اتضح أنه يتمتع بصحة جيدة

أوضح الباحث والمؤرخ الإسرائيلي هرئيل حوريف والمختص بالشؤون الفلسطينية في مركز "موشيه ديان" خلفية الغموض والسرية المحيط بصحة القائد العام للقسام محمد ضيف حيث أفادت تقارير إسرائيلية بأنه يتمتع بصحة جيدة، رغم ما عرف على مدار سنوات بأنه معاق وفاقد للحركة بعد عدة محاولات إسرائيلية لاغتياله ، حيث أصيب بعدد منها.

بخصوص الفجوة الاستخباراتية أوضح حوريف خلال حديثه مع "معاريف" :"لدى رؤيتنا ضيف يسير وهو يعرج لا يقدم لنا معلومات دقيقة عن حالته الصحية الحقيقية، إحدى الإمكانيات على سبيل المثال بأن ضيف فقد رجله، وهو يمشي بساق اصطناعي وقادر على إدارة حياته" وهو يعتقد أنه "لا توجد رؤية موضوعية حول صحته "على سبيل المثال تحدثوا أنه فقد البصر بعين واحدة ، لكنه يتصرف بصورة حركية جيدة، لكن هذا لا يعني أنه ليس معاقاً."

وبخصوص خلفية ضيف أوضح الباحث :"أن ضيف من عائلة لاجئة من خانيونس نشأ مثل السنوار في مخيم اللاجئين بخانيونس، وتعود أصول عائلته الى قرية كوكبا التي كانت تقع بمنطقة عسقلان. من هذه المنطقة لجأت عدة عائلات سكنت سوية وحتى أن قرى كاملة جاءت من هناك وعاشت بنفس المكان، وهذا بالنسبة لنا المفتاح لفهم المجموعات في حماس، مجموعات التي غالبا ما تكون مبنية على ثقة وعلاقات بين العائلات تشكلت قبل عام 1948 لكونهم من نفس القرية".

وعن سلوكة وما يميزه يقول الباحث الإسرائيلي : "إنه يتصرف بطريقة سرية للغاية ولا يحب الشهرة العامة، عمل بشكل أساسي مع المهندس "يحيى عياش"، واعتقلته السلطة الفلسطينية على مدار عام في 2001، لكن اطلق سراحه، وبرز بسرعة كعقل مدبر وخارق، وفعليا منذ تلك الفترة منتصف سنوات التسعين إسرائيل بدأت بمراقبته".

والسبب في فشل إسرائيل بالوصول اليه حتى الآن هي لأن :"كان يتصرف بصورة سرية للغاية، منذ صغره لا توجد صورة حالية له، باستثناء صورة له وهو يخرج من سيارة، زعموا انها التقطت من الخلف، يحمي نفسه من خلال السرية، ومهما كبرت حماس وتزايدت قوتها، استمر في الحفاظ على السرية، وكان في الأساس العقل المدبر وراء العديد من القادة العسكريين مثل: أحمد الجعبري، صالح شحادة، مروان عيسى ومؤخراً عاد اسمه إلى الواجهة. وهذا ما عزز مكانته كخبير استراتيجي للذراع العسكرية. وعلى الرغم من تعرضه لمحاولات اغتيال عديدة، إلا أنه كان في دوره محركًا مركزيًا في عملية تعاظم قوة حماس".

وأضاف الباحث والمؤرخ الإسرائيلي :" إن حقيقة بقائه على قيد الحياة وتمسكه بهدفه لفترة طويلة تظهر أنه شخص بارد للغاية يتمكن من تماسك نفسه وعدم ترجمه الهالة المرتبطة باسمه إلى نوع من الهيبة الاجتماعية أو السياسية العامة. نتحدث عن شخص بارد، شديد التركيز على الأهداف، وسري، ومزيج هذه الأمور يجعله شخصًا خطيرًا للغاية".