بحسب الشكوك الأولية، فقد قام الحراس قبل نحو شهر، بضرب السجين الأمني في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته على نحو خطير، ولم تسعفه كافة العلاجات التي تلقاها ليتم الإعلان عن وفاته

أفادت تقارير عبرية الخميس بمقتل سجين أمني فلسطيني يبلغ من العمر 38 عاما، ناشط في "فتح" بعد التعرض للضرب حتى الموت في زنزانته من قبل حراس سجن كتسيعوت وفق الاشتباه ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا لموقع قناة N12 فقد فتحت وحدة التحقيق مع السجانين لاهاف 433 تحقيقاً ضد 14 متهماً، بعضهم يشتبه في قيامهم بضرب الأسير والتسبب في وفاته، وبعضهم يشتبه في تورطهم في حادثة العنف. يشار إلى أن ثمانية سجناء آخرين تواجدوا بنفس الزنزانة.

بحسب الشكوك الأولية، فقد قام الحراس قبل نحو شهر، بضرب السجين الأمني في إحدى زنازين السجن بالعصي، مما أدى إلى إصابته على نحو خطير، لم تسعفه كافة العلاجات التي تلقاها ليتم الإعلان عن وفاته. وتم نقل جثة الأسير إلى معهد الطب الشرعي لتشريح الجثة، لكن لا يمكن حتى الآن تحديد ظروف وفاته بشكل نهائي بناءً على نتائج التشريح.

ويفيد التقرير بأن السجين المتوفى كان محكوما عليه بالسجن المؤبد وقضى حتى الآن 18 عاما في السجن وهو من سكان الضفة الغربية. وقد أدين بمحاولة القتل، (بعد حمله حزاما ناسفا حول خصره) وإطلاق النار على أشخاص، والانتماء إلى منظمة غير معروفة، التسبب في الوفاة عمدا والتدريب العسكري.

وتم استجواب المشتبه بهم الـ 14 مع تحذيرهم، ثم أطلق سراحهم وتم إبعادهم في إجازة حتى إشعار آخر. وفي الأثناء اعترض محامو الحراس على الشروط التقييدية للإفراج عنهم من خلال تقديم استئناف للمحكمة.

تعقيبا على الحادث، قالت مصلحة السجون: "منذ بدء حرب "السيوف الحديدية"، استقبلت مصلحة السجون آلاف السجناء الأمنيين". وأضافت "وفي ضوء ذلك ارتفع مستوى التحديات والتهديدات التي يواجهها الحراس وهم يقومون بمهامهم ويتجندون للمجهود الحربي". وأكدت مصلحة السجون في بيان: "إننا نؤكد أنه حتى في ظل الواقع الأمني الصعب في إسرائيل، فإن المنظمة حريصة على الحفاظ على المهنية والقيم. الأحداث التي تتطلب التحقيق، إن وجدت، ستتم بالتعاون الكامل مع وحدة التحقيق حتى نهايتها”.