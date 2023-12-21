تقرير: "هناك إشارات حول استعداد حماس للاعتراف بدولة إسرائيل"- السفير الفلسطيني في فيينا

"إصرار حماس إطلاق سراح ثلاثة من قيادات فتح هم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات يؤكد أن الحركة تفكر بالفعل في اليوم التالي للحرب وفي العلاقات بينها وبين فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى"

صرح السفير الفلسطيني في فيينا صلاح عبد الشافي، اليوم الخميس، أن حركة "حماس" التي طالما رفضت الاعتراف بإسرائيل كدولة، تظهر إشارات حول استعدادها لذلك ما سيعمل على تذويب الفرق بين فتح التي تبنت حل الدولتين بخلاف حماس التي باتت على ضوء الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 76 يوما، تبث إشارات إيجابية بأنها مستعدة أيضا للاعتراف بحل الدولتين، وفق النشر في روسيا اليوم.

ويشير التقرير إلى أن إصرار حماس إطلاق سراح ثلاثة من قيادات فتح هم مروان البرغوثي وعبد الله البرغوثي وأحمد سعدات يؤكد أن الحركة تفكر بالفعل في اليوم التالي للحرب وفي العلاقات بينها وبين حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وتعثرت في السابق كافة الجهود الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية كان آخرها دعوة أمين سر حركة فتح جبريل الرجوب في 18 كانون الأول حيث دعا حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى لقاء مصالحة في الجزائر لإنهاء الانقسام والاتفاق على مشروع نضال فلسطيني مشترك.

تجدر الإشارة إلى أن حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنطمة التحرير الفلسطينية قال مؤخرا إن "المنظمة هي المرجعية الوحيدة للشعب الفلسطيني وستتم محاسبة حركة حماس لكن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

في الوقت نفسه، أشار تقرير إلى وجود اتصالات بين السلطة الفلسطينية وممثلين عن مكتب حماس السياسي تناولت الوضع الذي سيسود في غزة بعد انتهاء الحرب.

IDF Spokesperson

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قد تؤدي هذه المحادثات إلى انقسام داخلي في حماس، من منطلق أن القيادة السياسية للمنظمة الموجودة في الدوحة تجري المحادثات بشكل منفصل عن الذراع العسكرية الموجودة في غزة. ويُقال أن يحيى السنوار تُرك خارج هذه المحادثات غير العادية، في تلميح إلى إمكانية عزله.