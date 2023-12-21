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  • هل ستصل صواريخ حزب الله حيفا؟ تأهب إسرائيلي لتغيير المعادلة بعد الضربات القوية جنوب لبنان

هل ستصل صواريخ حزب الله حيفا؟ تأهب إسرائيلي لتغيير المعادلة بعد الضربات القوية جنوب لبنان

i24NEWS
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القنابل المضيئة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على أهداف حزب الله في لبنان.
القنابل المضيئة التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على أهداف حزب الله في لبنان.Ayal Margolin/Flash90

الجيش الإسرائيلي شن الليلة الماضية ضربات غير عادية في جنوب لبنان لم تشهدها المنطقة منذ حرب لبنان الثانية

بعد التصعيد الليلة (الأربعاء الخميس) والتي نفذ خلالها الجيش الإسرائيلي ضربات قوية جنوب لبنان، ودوي صافرات الإنذار في كريات شمونا، توجد حاليا مخاوف في الشمال من إمكانية اتساع نطاق النيران. 

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وأشارت مصادر لبنانية إلى أن قوة هذه الهجمات المكثفة في جنوب البلاد لم تشهدها المنطقة منذ حرب لبنان الثانية. وبما يتعلق بصافرات الإنذار، أطلقت رشقة تجاه مدينة كريات شمونا والبلدات المحيطة بها، وتم اعتراض خمسة منها في حين سقطت في مناطق مفتوحة. وأعلنت الشرطة أن الضربات لم تتسبب بإصابات، لكن تسببت بضرر للممتلكات. 

الحديث يدور هنا عن رشقة صاروخية غير عادية جاء بعد يوم من ارتفاع حدة التصعيد على الحدود الشمالية والتي تخللها: محاولة تسلل لخلية مسلحين تم التصدي لها عند السياج الحدودي القريب من المطلة، محاولة اطلاق صواريخ أرض جو ومحاولة استهداف مروحية للجيش الإسرائيلي وإطلاق النار تجاه بلدات إسرائيلية لم يتم إخلاء سكانها- معالوت والبلدات المحيطة بها. 

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