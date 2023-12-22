الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة أطلقت من العراق باتجاه إيلات

بعد مزاعم هجوم من العراق: اعتراض طائرة مسيرة في سماء الأردن

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، أن الجيش الأردني اعترض طائرة بدون طيار أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل، وفي وقت سابق، ادعت ميليشيات موالية لإيران في العراق تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" أن أطلقوا النار على "أهداف في إيلات".

في غضون ذلك، تتواصل العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. فبعد أن تم الكشف الليلة الماضية عن الحي التابع لقيادة حماس في مدينة غزة، تم الكشف عن مجمع يضم شبكة من الأنفاق المتفرعة تربط شقق المخابئ، والمكاتب، وشقق المعيشة التابعة لحركة حماس وللجناح العسكري والسياسي، وتم اليوم تدمير طريق الأنفاق.

وفي سياق متّصل، قال المتحدث باسم الحوثيون، محمد عبد السلام، أمس الأربعاء، إن العمليات العسكرية التي تنفذها الجماعة اليمنية في البحر الأحمر "ليست مصدر قلق سوى لإسرائيل لدفعها نحو وقف عدوانها ورفع حصارها عن غزة".

وحذّر عبد السلام من مساعي إسرائيل لـ"توريط العالم بتوسيع الصراع خصوصًا في المنطقة العربية والإسلامية"، وحذّر من منح رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، "طوق النجاة"، على حد تعبيره.