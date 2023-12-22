أطباء إسرائيليون: ما لا يقل عن 30 رهينة مفرج عنها تعرضن للاغتصاب في غزة

قال أحد الأطباء إن من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و48 عاما، تعرض 30 منهم لاعتداءات جنسية أثناء أسرهم على يد حماس في غزة.

أكد طبيبان إسرائيليان قاما بمعالجة الرهائن المحررين، بالإضافة إلى مسؤول عسكري إسرائيلي مطلع على الأمر، لصحيفة USA TODAY الأمريكية أن بعض النساء المفرج عنهن كشفن عن تعرضهن لاعتداءات جنسية عنيفة في الأسر. وتحدث الثلاثة بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وقال أحد الأطباء إن من بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و48 عاما، تعرض 30 منهم لاعتداءات جنسية أثناء أسرهم على يد حماس في غزة.

واختار الطبيب عدم ذكر تفاصيل عن الطبيعة المحددة للاعتداءات، مع التأكيد على أن ضحايا الاعتداء الجنسي معرضون عمومًا لخطر الوفاة أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين لم يتعرضوا لمثل هذا الاعتداء، وقال إن "جميع الرهائن المفرج عنهم في سن الإنجاب خضعن لاختبارات الحمل وفحص الأمراض المنقولة جنسيا"

ولاحظ الطبيب الثاني أن العديد من الرهائن المفرج عنهم ظهرت عليهم أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، مشيراً إلى أنهم جاءوا طلباً للمساعدة كمرضى يعانون من صدمات نفسية شديدة بسبب الاعتداءات الجنسية الخطيرة للغاية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه مثلما تعلم السلطات أن العديد من النساء تعرضن للاعتداء الجنسي في مهرجان موسيقى سوبر نوفا وفي منازلهن في 7 أكتوبر/تشرين الأول، "فنحن نعلم أن الرهائن الإناث تعرضن للاغتصاب أثناء أسرهن تحت سيطرة حماس".وأضاف أن إسرائيل تعلم أن النساء اللاتي ما زلن محتجزات في غزة في "ظروف عقلية وجسدية سيئة للغاية".

وذكر المسؤول أن الرهائن يعانون من العنف الجسدي، ويفتقرون إلى الغذاء والماء والدواء، وهم محتجزون في جنوب غزة. وكثيراً ما يتم نقلهم من منزل إلى آخر، أحياناً فوق الأرض، وأحياناً عبر الأنفاق، في محاولة لتجنب اكتشافهم.