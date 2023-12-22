تقرير: سفينة تجسس إيرانية تساعد الحوثيين في توجيه هجمات على سفن بالبحر الأحمر

"المعلومات الاستخبارية يتم جمعها بواسطة سفينة إيرانية في البحر الأحمر ثم يتم نقلها إلى الحوثيين، مما يسمح للجماعة المدعومة من إيران باستهداف السفن التي تم تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها"

ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "القوات شبه العسكرية الإيرانية توفر معلومات تتبع يستخدمها الحوثيون في اليمن لشن هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر"

نقلاً عن مسؤولين أمنيين غربيين وإقليميين، قالت الصحيفة إن "المعلومات الاستخبارية يتم جمعها بواسطة سفينة إيرانية في البحر الأحمر ثم يتم نقلها إلى الحوثيين، مما يسمح للجماعة المدعومة من إيران باستهداف السفن التي تم تعطيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها"، وقال مسؤول أمني غربي للصحيفة شريطة عدم الكشف عن هويته: "الحوثيون لا يملكون تكنولوجيا الرادار لاستهداف السفن".

وقال المسؤولون الغربيون الذين ورد ذكرهم في تقرير الصحيفة"إنهم بحاجة إلى المساعدة من إيران. وبدونها، سوف تذهب الصواريخ إلى البالوعة"وأشاروا إلى إن "سفينة جمع المعلومات الاستخبارية حلت محل سفينة تجسس إيرانية تعرضت للقصف في هجوم عام 2021 يعتقد أن إسرائيل نفذته".

وفي السياق قال مسؤول إسرائيلي كبير: "إن إيران تقدم لهم الأسلحة، ويمكن لإيران أن توقف ذلك". وأضاف: "نحن بحاجة إلى الضغط على إيران حتى تتوقف"