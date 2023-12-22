مجلس الأمن يمرر مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات إلى قطاع غزة

صوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، في ما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت

صادق مجلس الأمن بالأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، في ماوامتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، ويأتي ذلك بعد تأجيل لأكثر من مرة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل التصويت.

وكان مندوب روسيا بمجلس الأمن قد وزع، اليوم الجمعة، صيغة معدلة لمشروع القرار حول غزة، مشيرا إلى أن مشروع القرار الأصلي يسمح للجيش الإسرائيلي بالمضي في عملياته. وقال إن "أميركا أفرغت مشروع القرار بشأن غزة من محتواه وأهدافه"، لكن الولايات المتحدة استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار الروسي المعدل بشأن غزة.

يشار إلى أن المجلس يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.

ويطالب النص أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع. كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى.

وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين المنصرم مرات عدة، كان آخرها الأربعاء، بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.

ومن جهتها قالت مندوبة الامارات لدة كجلس الأمن:"مشروع القرار يدعو إلى توسيع إيصال المساعدات لغزة بشكل عاجل، ووقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة".