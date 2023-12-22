الولايات المتحدة: "نشعر بالفزع من فشل قرار مجلس الأمن في إدانة حماس بسبب هجوم 7 أكتوبر"

ليندا توماس غرينفيلد: "لا أفهم لماذا يقف بعض أعضاء المجلس في الطريق ويرفضون إدانة هذه الشرور بشكل قاطع"

أعربت السفيرة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد لدى الأمم المتحدة عن أسفها لأن "القرار الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لم يدين حماس بسبب الفظائع التي ارتكبتها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول" وتابعت "في نهاية المطاف، بينما نشعر بالتشجيع لأن المجلس تحدث علناً عن هذه الأزمة الإنسانية، فإننا نشعر بخيبة أمل عميقة - بل في الواقع، بالفزع - لأن المجلس لم يتخذ مرة أخرى إجراءً لإدانة حماس بسبب الهجوم الإرهابي المروع الذي نفذته في 7 أكتوبر"

وأضافت: "لا أفهم لماذا يقف بعض أعضاء المجلس في الطريق ويرفضون إدانة هذه الشرور بشكل قاطع"وقالت"لماذا يصعب إدانة حماس لقتلها الشباب في حفل موسيقي، أو لتقطيع أوصال عائلات حية، أو بسبب تقارير عن أعمال عنف جنسي واسعة النطاق؟ لن أفهم أبدا لماذا بقي بعض أعضاء المجلس صامتين في مواجهة مثل هذه الأفعال".

ولفت ليندا توماس غرينفيلد، في جلسة للمجلس خصصت للتصويت على القرار، إلى أنّ "القرار سيسمي مندوبا أمميا للإشراف على توسيع إيصال المساعدات"، مشيرة إلى أنّ "القرار لا يؤيّد أيّ خطة قد تساعد على بقاء حماس في السلطة"، متسائلة في إشارة إلى روسيا: "لا أفهم لماذا رفض بعض أعضاء المجلس إدانة حماس في هذا القرار".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أكّد مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، خلال الجلسة ، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية استخدمت الذرائع والابتزاز لوضع قرار يرضيها بخصوص غزة". وكشف أنّ "الولايات المتحدة أدرجت عنصرا خطيرا في مشروع القرار يسمح لإسرائيل بتطهير قطاع غزة".

وكان مجلس الأمن بالأمم المتحدة، قد مرر، مساء اليوم الجمعة، على مشروع قرار بشأن توسيع المساعدات إلى قطاع غزة، وصوتت 13 دولة من أعضاء المجلس لصالح القرار، في ماوامتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت، ويأتي ذلك بعد تأجيل لأكثر من مرة بهدف التوصل إلى اتفاق قبل التصويت.