مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يشيد بالدعم الأمريكي وينتقد صمت الأمم المتحدة بشأن هجوم حماس وعدم تركيزها على الأزمة الإنسانية للرهائن

جلعاد إردان "تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع. تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب... كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية

انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب تعامل المجلس مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، وذلك بعد تصويت المجلس، في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وقال جلعاد إردان "تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدات لغزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع. تسمح إسرائيل بالفعل بتسليم المساعدات بالمستوى المطلوب... كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن".

وأعرب جلعاد إردان، عن امتنانه للولايات المتحدة والرئيس بايدن لدعمهما الثابت خلال المفاوضات الأخيرة في مجلس الأمن الدولي،وقال: "أشكر الولايات المتحدة والرئيس بايدن على وقوفهما بثبات إلى جانب إسرائيل طوال المفاوضات بشأن القرار والحفاظ على الخطوط الحمراء المحددة".

ومع ذلك، أعرب إردان عن خيبة أمله الشديدة إزاء فشل مجلس الأمن في إدانة هجوم 7 أكتوبر. ووصف هذا الإغفال بأنه "وصمة عار"، مشيرًا إلى ما يعتبره عدم أهمية الأمم المتحدة في معالجة الصراع المستمر في غزة.

وقال إردان: "صمت مجلس الأمن على هجوم 7 أكتوبر مخيب للآمال للغاية ويكشف عدم أهمية الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحرب في غزة". "إن تركيز الأمم المتحدة فقط على آليات المساعدة في غزة غير ضروري ومنفصل عن الواقع."

وشدد إردان على أن إسرائيل تسمح بالفعل بدخول المساعدات على نطاق ضروري، وحث الأمم المتحدة على تحويل تركيزها إلى الأزمة الإنسانية التي تواجه الرهائن في غزة. وأضاف: "كان ينبغي للأمم المتحدة أن تركز على الأزمة الإنسانية للرهائن المحتجزين في غزة"، وسلط إردان الضوء على الإخفاقات التاريخية للأمم المتحدة على مدار الأعوام السبعة عشر الماضية، مما سمح لحماس ببناء أنفاق إرهابية وتصنيع الصواريخ والقذائف.