تقرير|"فصيل عراقي": "استهدفنا قبل أيام منصة غاز كاريش الإسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة بدون طيار الأسبوع الممنصرم فوق البحر بالقرب من لبنان لدى اقترابها من المجال الجوي الإسرائيلي.

قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" إنها "استهدفت قبل أيام منصة غاز كاريش إسرائيلية بالبحر الأبيض المتوسط بطائرة مسيرة"، مؤكدة "إصابة الهدف، وهو حقل حقل كاريش للغاز، مباشرة"

جاء ذلك بحسب ما نشر في موقع شبكة "الجزيرة" الإخباري إن ذلك "كان منصة غاز كاريش قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل" وتأتي مزاعم المقاومة الإسلامية في العراق - التي لا يمكن التحقق منها - بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة بدون طيار الأسبوع الممنصرم فوق البحر بالقرب من لبنان لدى اقترابها من المجال الجوي الإسرائيلي.

وبحسب المصادر، فإن هناك زيادة في النشاط الجوي الأميركي والإسرائيلي قبالة الساحل اللبناني، وصولاً إلى الساحل السوري.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة بنيران أطلقت من لبنان. وقال الجيش في بيان إن الجنديين أصيبا بنيران من لبنان خلال “نشاط عملياتي” في منطقة شتولا قرب الحدود اللبنانية.