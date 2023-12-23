البيت الأبيض: إيران متورطة بشكل كبير في التخطيط لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

وفقا للبيت الأبيض، فإن المخابرات الإيرانية تمكن الحوثيين من تنفيذ الهجمات

صرح البيت الأبيض الليلة الماضية (الجمعة) أنه خلافا لنفي إيران، فإنها "متورطة بعمق" في التخطيط لهجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر. ووفقا للبيت الأبيض، فإن المخابرات الإيرانية تمكن الحوثيين من تنفيذ الهجمات.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "ليس لدينا سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول إثناء الحوثيين عن هذا السلوك غير المسؤول". وأشارت إلى أن مساعدة الحوثيين في الهجمات في البحر الأحمر، تتسق مع دعم إيران طويل الأمد للحوثيين، وحقيقة أنها تشجعهم على القيام بأعمال من شأنها زعزعة استقرار المنطقة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس أن سفينة تجسس إيرانية تستخدم للمراقبة وتتمركز في البحر الأحمر، تنقل معلومات استخباراتية في الوقت الحقيقي إلى الحوثيين في اليمن، مما يسمح لهم بمهاجمة السفن في المنطقة. ويزعم التقرير أيضًا أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل السماح للقوات الأمريكية بالرد على هجمات الحوثيين - وعدم القيام بذلك بنفسها - لتجنب توسيع الصراع المستمر مع حماس وحزب الله.

ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، تقوم العديد من السفن التي تمر عبر البحر الأحمر بإيقاف أجهزة الإرسال الخاصة بها لتجنب المراقبة في الوقت الحقيقي، لكن السفينة الإيرانية الموجودة هناك تمرر المعلومات إلى الحوثيين - وحتى يتمكنوا من إرسال طائرات بدون طيار وصواريخ و ضرب السفن في البحر الأحمر - على الرغم من أنه من المستحيل تعقبها في الوقت الحقيقي على الشبكة أو بالرادار. وأضاف: "لا يملك الحوثيون تكنولوجيا رادارية تسمح لهم بتحديد مواقع السفن. إنهم بحاجة إلى المساعدة الإيرانية. وقال مسؤول أمني في الغرب: "بدونها ستسقط صواريخهم ببساطة في الماء".

وزعم متحدث باسم الحوثيين في اليمن أنهم لا يحتاجون إلى مساعدة إيرانية في الهجمات. وقال المتحدث "من الغريب أن ننسب كل شيء إلى إيران وكأنها أقوى قوة في العالم". لدينا منشآت استخباراتية أثبتت نفسها على مدى سنوات من الهجمات ضدنا".