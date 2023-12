قيادي في حزب الله: "سألنا حماس عن إمكانية شن حرب شاملة ضد إسرائيل"

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين ونصف – يقدم مسؤول كبير في حزب الله تفسيراً لاستعداد المنظمة اللبنانية لشن حرب شاملة ضد إسرائيل. ويوضح نواف الموسوي، المسؤول عن ملف الموارد والحدود في لبنان، أنه بعد بدء الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اتصل بهم حزب الله وسألهم عملياً عما إذا كان يجب شن حرب ضد إسرائيل عند الحدود الشمالية.

