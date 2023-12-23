قيادي في حزب الله: "سألنا حماس عن إمكانية شن حرب شاملة ضد إسرائيل"

بعد بدء الهجوم الذي نفذته حماس، اتصل بهم حزب الله وسألهم عملياً عما إذا كان يجب شن حرب ضد إسرائيل عند الحدود الشمالية

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين ونصف – يقدم مسؤول كبير في حزب الله تفسيراً لاستعداد المنظمة اللبنانية لشن حرب شاملة ضد إسرائيل. ويوضح نواف الموسوي، المسؤول عن ملف الموارد والحدود في لبنان، أنه بعد بدء الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، اتصل بهم حزب الله وسألهم عملياً عما إذا كان يجب شن حرب ضد إسرائيل عند الحدود الشمالية.

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وقال الموسوي في مقابلة بثتها قناة المنار الوطن "سألنا الإخوة في غزة ماذا يمكننا أن نفعل؟ إذا بدأنا حربا شاملة في لبنان هل ستوقف القتال في غزة أم لا؟ "كان جوابهم لا، لن يتوقف، القتال في غزة لن يتوقف إلا بعج الانتصار على إسرائيل داخل غزة".

منذ بداية الحرب في غزة، بدأ تنظيم حزب الله بمهاجمة قوات الجيش الإسرائيلي والمواطنين الإسرائيليين في المنطقة الشمالية القريبة من الحدود. ويجري الجيش الإسرائيلي بشكل يومي تبادلات كثيفة لإطلاق النار مع التنظيم في لبنان، مع اشتباكات عنيفة أدت الى وقوع أضرار في البلدين وخسائر كبيرة في الأرواح، خاصة في صفوف حزب الله. وأبلغ حزب الله هذا الصباح عن مقتل مقاتل بنيران الجيش الإسرائيلي ليرتفع عدد القتلى في صفوف حزب الله الى 122 منذ بداية القتال بين الطرفين، لكن التقديرات تشير إلى أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.

وإلى جانب كلام نواف الموسوي، هناك تقييم مفاده أن حماس توقعت بالفعل وتتوقع أن يشن حزب الله حربا شاملة ضد إسرائيل، لكن حزب الله هو الذي امتنع عن القيام بذلك. أحد الادعاءات التي تظهر هو أن حزب الله، الذي يعمل كدرع في خدمة إيران، اختار عدم المخاطرة بإلحاق ضرر خطير بقوته في النضال الفلسطيني.