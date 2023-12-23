ليبيا : البعثة الأممية تؤكد وفاة وزير الدفاع السابق البرغثي وعائلته تتهم حفتر ونجلي

وقالت في بيان ، “قد تأكدت وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز

أعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا عن وفاة وزير الدفاع سابقاً في حكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي ونجله وسبعة معتقلين آخرين في بنغازي، موضحة أن الأسباب حتى الآن غير واضحة، وعبرت عن قلقها إزاء الإعلان عن وفاة البرغثي في بنغازي، مضيفة أن هناك ادعاءات مثيرة للقلق حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الحجز.

وقالت في بيان على حسابها في منصة إكس، “قد تأكدت وفاة سبعة من المعتقلين، بمن فيهم البرغثي وأحد أبنائه، مع وجود مزاعم مثيرة مقلقة حول سوء المعاملة والتعذيب أثناء الاحتجاز”، لافتة إلى أن “أسباب الوفاة لا تزال غير واضحة نظراً لمحدودية المعلومات الرسمية”.

وأشارت إلى أن التقارير تفيد أن 40 شخصاً آخرين ما زالوا في عداد المفقودين داعية السلطات الليبية المختصة إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في حالات الوفاة وتقديم معلومات عن مصير الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

وكانت قد تناولت وسائل إعلام محلية نبأ مقتل البرغثي خلال فترة اعتقاله وأن “المدعي العام العسكري التابع لقيادة حفتر فرج الصوصاع قد أبلغهم بإمكانية إقامة عزاء له”، وفق قولها.

وجاء بيان البعثة الأممية بعد يومين من إعلان أسرة المهدي البرغثي عن مقتله بعد تلقيهم اتصالًا بالخصوص من قبل المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع، محملة مسؤولية إعدامه لنجلي خليفة حفتر خالد وصدام.