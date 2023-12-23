الرئيس المصري ونظيره الإيراني يبحثان الوضع في غزة و"القضايا العالقة" بين البلدين

وقال البيان المصري إنّ الحديث بين الرئيسين "تطرق إلى مناقشة الوضع المتأزم في قطاع غزة إضافة إلى متابعة النقاش حول القضايا العالقة بين البلدين"

أفاد بيان رئاسي مصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة، ومجموعة من "القضايا العالقة" بين البلدين.

وبحسب البيان، فقد أجرى رئيسي صباح اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري "هنأه فيه على إعادة انتخابه رئيساً لمصر وتجديد الثقة به"، وهو ما اعتبره السيسي "لفتة مقدرة"، وقال البيان المصري إنّ الحديث بين الرئيسين "تطرق إلى مناقشة الوضع المتأزم في قطاع غزة إضافة إلى متابعة النقاش حول القضايا العالقة بين البلدين".

من جهته أفاد موقع الرئاسة الإيرانية بأنّ رئيسي هنّأ السيسي خلال الاتصال على "الإجراء الناجح" للانتخابات الرئاسية المصرية، معلناً ترحيب طهران بتوسيع العلاقات مع القاهرة في مختلف المجالات.

وقال رئيسي إنّ "أميركا تنافق عندما تدعو الجميع لضبط النفس وعدم اتساع نطاق الحرب، بينما هي الداعم الرئيس للكيان الصهيوني والسبب لاستمرار جرائمه، ولا يمكنها أن تلعب دور الحريص وعقد السلام في غزة". ودعا الرئيس الإيراني مصر إلى توظيف جميع قدراتها لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإغاثتها واستعادة الحقوق الفلسطينية.

من جهته، قال السيسي إنّ مصر وإيران "يمكنهما لعب دور مؤثر في استتباب الاستقرار والأمن في المنطقة"، وفق موقع الرئاسة الإيرانية.

وشكر السيسي إيران على سياساتها "المعززة للعلاقات مع الدول الجارة"، معلناً عن استعداد القاهرة لـ"اتخاذ خطوات عملية لحل القضايا العالقة" بين البلدين، وفق موقع الرئاسة الإيرانية. وأكد السيسي أن بلاده تبذل قصارى جهودها لوقف الحرب على غزة.