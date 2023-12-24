محلل إسرائيلي يستعرض "نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي" التي لاحظتها حماس

خانيونس، الدرج إضافة إلى الأنفاق والحاميات اللوجستية، بعض من نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي

استعرض المحلل العسكري لصحيفة "معاريف"، نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي أمام حماس. ورأى طال ليف رام، أن أبرز التحديات تكمن في خان يونس، وهي الجهد الرئيسي الآن للجيش الإسرائيلي وقيادته الجنوبية. مشيرًا إلى أن ستة فرق قتالية من الألوية تعمل حاليًا في المنطقة تحت قيادة فرقة غزة العسكرية، لكن من المحتمل أن يدفع الجيش الإسرائيلي بقوات إضافية إلى القتال في الأيام المقبلة هناك.

وإلى جانب الجهد الرئيسي في خان يونس، دخلت الفرقة 162 في القتال في آخر معقل في شمال قطاع غزة، في منطقة الدرج، حيث لا تزال كتيبة نظامية تابعة لحماس تعمل في شرق غزة. وتصل كتيبة الدرج التابعة لحماس إلى الحدود مع إسرائيل، وتؤثر كذلك على ما يحدث في جباليا والشجاعية، التي ينشط بهما الجيش الإسرائيلي منذ فترة. وفي معارك فرقة "النحال" القتالية بالدرج، قتل أمس ضابط برتبة نقيب هو قائد فصيلة في اشتباك من مسافة قريبة. ما يعتبر مؤشرًا، على القتال العنيف الذي ينتظر الجيش الإسرائيلي، في هذا الحي.

هذا على مستوى المناطق، أما نقاط ضعف الجيش الإسرائيلي من الناحية الأفقية، فهي أولًا- شبكة الأنفاق المُتشعّبة ومتعددة الطبقات. في محاولة لمهاجمة القوات، هي التحدي العملياتي الأكثر تعقيدًا للقوات، يقول ليف رام. فطريقة الأنفاق، تُصدّر للجيش الإسرائيلي ثلاثة تهديدات رئيسية: حرب العصابات، قذائف مضادة للدروع، وتفخيخ البيوت وأعين الأنفاق. هذا عدا عن احتمالية أن يكون المخطوفين الإسرائيليين مُحتجزين داخلها، أن يختبئ داخلها قيادة حماس.

ثانيًا عناصر حماس لا يواجهون القوات الإسرائيلي بالزي العسكري، بل بملابس مدنية. ثالثًا استخدام القوات الإسرائيلية آليات غير مُصفّحة وغير آمنة. رابعًا الحاميات اللوجستية، وهي مجمع مجمع محاط بسدود من الرمال، مصمم لحماية الآليات والجنود أثناء وقوفهم بالداخل. يمكن إقامة الحامية بسهولة وبسرعة، باستخدام الجرافات العسكرية، التي تقوم بتكديس السواتر الترابية، على شكل جدار يحيط بالقوات. ما يُشكّل تحصينًا مؤقتا، يعمل كمركز للمرطبات والصيانة والخدمات اللوجستية وغيرها. يقول طال ليف رام، إن حماس شخّص تلك المراكز كنقطة ضعف للجيش الإسرائيلي، بسبب قلة الانضباط والسيطرة فيها، إذ داهمتها العديد من المرات قوة النخبة التابعة لكتائب القسام.

الأسبوع الماضي يوضح الواقع المعقد للقتال في غزة. إذ على الرغم من ألحاق الجيش الإسرائيلي أضرارا كبيرة بكتائب حماس في شمال قطاع غزة، إلا أن القتال سيستمر هناك. ويبدو أن التحدي العملياتي في خان يونس سيتطلب شهرًا آخر على الأقل من القتال، عندما يسعى الجيش إلى إلحاق أضرار كبيرة بشبكة أنفاق حماس.

ويسعى الجيش الإسرائيلي، من خلال الضغط العسكري المتزايد، إلى تحقيق تقدم في قضية المختطفين، ولكن حتى الآن لم يتم تسجيل أي تقدم في هذا الشأن.

وحتى نهاية كانون الثاني يناير، تأمل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن تنتقل إلى مرحلة أقل خطورة في القتال في غزة. ومن المتوقع أن تكون المرحلة التالية في شكل تعمل فيه قوات أقل في الميدان، في مهام مداهمة أو عمليات مستهدفة أخرى. وتراهن بذلك على يؤثر ذلك بتخفيض التصعيد في لبنان، بل وانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني. وإلا... فإن احتمالات الحرب مع حزب الله، ستزداد بشكل كبير، بعد تخفيض وتيرتها مع حماس في القطاع!