خلاف بين طهران وموسكو بسبب الجزر المتنازع عليها بين ايران والإمارات

هذه الجزر تصر ايران على ملكيتها وتقع في مضيق هرمز الاستراتيجي وترفض اي صلة لها مع الإمارات

استدعت ايران السفير الروسي لديها السبت بعد إصدار روسيا وعدد من الدول العربية بيانا مشتركا، الأسبوع الماضي والذي يرفض مطالبة ايران بهذه الجزر المتنازع عليها، وذلك وفقا لما أعلنته وكالة "ارنا" الرسمية الأحد.

حيث أدانت ايران الدعم الروسي لملكية دولة الإمارات العربية المتحدة لجزر رئيسية في الخليج العربي، وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن "الحديث يدور عن جزر تابعة لايران، أي تصريح آخر يتعارض مع علاقات ايران الودية مع جيرانها".

وتقع الجزر المعنية في موقع استراتيجي في مضيق هرمز، وهو طريق بحري رئيسي لشحنات النفط العالمية. ولإيران وجود عسكري هناك، وتصر على الملكية التاريخية، بينما تطالب الإمارات بالملكية من خلال المفاوضات.

السفير الروسي استدعي في يوم السبت، وتسلم مذكرة حتى يقوم بإرسالها إلى موسكو، حيث احتجت خلالها طهران على البيان الصادر عن "منتدى التعاون العربي-الروسي السادس" الذي انعقد في المغرب، ودعا الى حل سلمي للنزاع بين ايران والإمارات بشأن هذه الجزر.

ويشار الى أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أبلغ نظيره الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي أن "احترام سيادة الدول وسلامتها من المبادئ الأساسية في العلاقات بين الدول". وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي تستدعي فيها ايران السفير الروسي حتى تحتج على تصريح موسكو بخصوص هذه الجزر، حيث استدعي في تموز/يوليو الماضي بسبب بيان مماثل.

وفي غضون ذلك، يبدو أن التعاون العسكري بين البلدين متواصل في الوقت الحالي، حيث أعلنت ايران وفقا لوكالة "تسنيم" في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي أن الترتيبات الخاصة بتوريد طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35 ومروحيات من طراز Mi-28 المصنعة في روسيا لايران قد اكتملت، وذلك وفقا ما أعلنه نائب وزير الدفاع الايراني مهدي فراهي.

وأضاف أن هذه الطائرات العسكرية المتطورة ستكون في متناول إيران والإجراءات تتم في هذه اللحظة. وأشار الجنرال إلى أن إيران تمتلك أقوى أسطول من المروحيات العسكرية في المنطقة من حيث الكمية، كما تم تطوير قدرات المروحية بعد تنفيذ عدد من المشاريع.

وسيطرت إيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى بعد انسحاب القوات البريطانية من هناك عام 1971، وهي تعتبر أن هذه الجزر "جزءا لا يتجزأ" من أراضيها.